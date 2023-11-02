В США выразили глубокую обеспокоенность решением России по ДВЗЯИ

США глубоко обеспокоены в связи отзывом ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со стороны России, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Мы глубоко обеспокоены запланированными действиями России по отзыву ратификации договора... Действия России лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.

По словам Блинкена, Соединённые Штаты будут придерживаться моратория на испытательные ядерные взрывы.