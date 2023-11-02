RT в Telegram
Подпишись

В США выразили глубокую обеспокоенность решением России по ДВЗЯИ

Короткая ссылка
США глубоко обеспокоены в связи отзывом ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со стороны России, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
В США выразили глубокую обеспокоенность решением России по ДВЗЯИ
  • РИА Новости

«Мы глубоко обеспокоены запланированными действиями России по отзыву ратификации договора... Действия России лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.

По словам Блинкена, Соединённые Штаты будут придерживаться моратория на испытательные ядерные взрывы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить