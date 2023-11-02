Блинкен: США будут придерживаться моратория на испытательные ядерные взрывы

Соединённые Штаты намерены придерживаться моратория на испытательные ядерные взрывы. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США сохраняют приверженность достижению цели вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Мы подтверждаем нашу приверженность мораторию на испытательные ядерные взрывы», — приводит РИА Новости слова Блинкена.

Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжает проверять факты в связи с недавними испытаниями США на полигоне в Неваде.