Белиз приостанавливает дипломатические отношения с Израилем
«Правительство Белиза приостанавливает всю деятельность почётного консульства Белиза в Тель-Авиве, Израиль, и отзывает назначение своего почётного консула», — говорится в заявлении.
2 ноября Бахрейн отозвал своего посла в Израиле и остановил экономические отношения с еврейским государством на фоне палестино-израильского конфликта.
Правительство Боливии также приняло решение разорвать дипломатические отношения с Израилем. Президент Колумбии Густаво Петро тоже сообщил, что отзывает посла из Тель-Авива для консультаций.
13 ноября в парламенте Ливии единогласно проголосовали за одобрение закона об уголовной ответственности за нормализацию отношений с Израилем.