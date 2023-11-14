Белиз приостанавливает дипломатические отношения с Израилем

Правительство Белиза отзывает аккредитацию посла Израиля Эйнат Кранц-Нейгер и приостанавливает работу своих дипломатических ведомств в Тель-Авиве. Такие меры центральноамериканское государство приняло в связи с тем, что израильская армия «последовательно нарушает международное гуманитарное право и права человека жителей Газы».

«Правительство Белиза приостанавливает всю деятельность почётного консульства Белиза в Тель-Авиве, Израиль, и отзывает назначение своего почётного консула», — говорится в заявлении.

2 ноября Бахрейн отозвал своего посла в Израиле и остановил экономические отношения с еврейским государством на фоне палестино-израильского конфликта.

Правительство Боливии также приняло решение разорвать дипломатические отношения с Израилем. Президент Колумбии Густаво Петро тоже сообщил, что отзывает посла из Тель-Авива для консультаций.

13 ноября в парламенте Ливии единогласно проголосовали за одобрение закона об уголовной ответственности за нормализацию отношений с Израилем.