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Парламент Ливии проголосовал за криминализацию нормализации отношений с Израилем

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В парламенте Ливии единогласно проголосовали за одобрение закона об уголовной ответственности за нормализацию отношений с Израилем.
Парламент Ливии проголосовал за криминализацию нормализации отношений с Израилем
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил официальный представитель законодательного собрания Ливии Абдалла Блейхак.

По его словам, в парламенте страны единогласно проголосовали за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем.

Глава заседающего в Триполи Правительства национального единства Ливии отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш из-за её встречи с главой МИД Израиля Эли Коэном в Италии.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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