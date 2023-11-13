Парламент Ливии проголосовал за криминализацию нормализации отношений с Израилем

В парламенте Ливии единогласно проголосовали за одобрение закона об уголовной ответственности за нормализацию отношений с Израилем.

Об этом заявил официальный представитель законодательного собрания Ливии Абдалла Блейхак.

По его словам, в парламенте страны единогласно проголосовали за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем.

Глава заседающего в Триполи Правительства национального единства Ливии отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш из-за её встречи с главой МИД Израиля Эли Коэном в Италии.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.