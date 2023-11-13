Патрушев обсудил с коллегой из Ливии ситуацию на Ближнем Востоке

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в сфере безопасности в Ливии, а также по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб.

Ранее Патрушев в ходе визита в Баку обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым тему укрепления международной безопасности.