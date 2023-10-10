Патрушев в Баку обсудил с Алиевым укрепление международной безопасности
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.
Отмечается, что они обсудили широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах.
Кроме того, был сделан акцент на темах, связанных с обеспечением и укреплением региональной и международной безопасности.
27 сентября Патрушев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели в Каире переговоры, в ходе которых обсудили экономику и безопасность.