Патрушев обсудил с президентом Египта экономику и безопасность
Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ России.
«Обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что сторонами было уделено внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС.
Вместе с этим собеседники обменялись мнениями по ряду международных проблем.
Ранее сообщалось, что Патрушев прибыл в Египет для переговоров по безопасности и борьбе с терроризмом.