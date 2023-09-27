Патрушев обсудил с президентом Египта экономику и безопасность

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели в Каире переговоры, в ходе которых они обсудили экономику и безопасность.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ России.

«Обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что сторонами было уделено внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС.

Вместе с этим собеседники обменялись мнениями по ряду международных проблем.

Ранее сообщалось, что Патрушев прибыл в Египет для переговоров по безопасности и борьбе с терроризмом.