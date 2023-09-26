Патрушев прибыл в Египет для переговоров по безопасности и борьбе с терроризмом
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.
Как передаёт РИА Новости, 26—27 сентября в Каире пройдут переговоры с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзой Эль-Нагой и советником египетского лидера по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром, а также с руководителями ряда республиканских ведомств.
Ранее Патрушев во время визита в Маскат был принят султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.