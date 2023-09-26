Узнать больше

Патрушев прибыл в Египет для переговоров по безопасности и борьбе с терроризмом

Короткая ссылка
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Египет для проведения переговоров по линии безопасности и борьбы с терроризмом.
Патрушев прибыл в Египет для переговоров по безопасности и борьбе с терроризмом
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.

Как передаёт РИА Новости, 26—27 сентября в Каире пройдут переговоры с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзой Эль-Нагой и советником египетского лидера по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром, а также с руководителями ряда республиканских ведомств.

Ранее Патрушев во время визита в Маскат был принят султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить