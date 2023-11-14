Минфин: санкции на алмазы приведут к замещению природных камней синтетикой
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Об этом Моисеев сказал по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023.
Как отметил представитель Минфина, искусственное ограничение предложения алмазов на мировом рынке в масштабах российского производства не может быть компенсировано, поскольку другие источники отсутствуют.
«В результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей сменится резким снижением предложения и обвалом стоимости алмазов, ускоренным замещением природных камней более доступной по цене синтетикой», — цитирует его РИА Новости.
Моисеев предупредил, что синтетика может производиться в неограниченных объёмах.
Он добавил, что всё это приведёт к политике ценовой конкуренции на выживание. Это, в свою очередь, поставит всех участников рынка природных алмазов в уязвимое положение.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия представит 12-й пакет антироссийских санкций на этой неделе.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 12-й пакет антироссийских санкций расширит чёрный список в отношении отдельных граждан, а также затронет экспорт алмазов.