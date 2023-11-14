В армии Израиля призвали жителей ещё трёх кварталов Газы эвакуироваться на юг

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей ещё трёх районов города Газа как можно скорее эвакуироваться в южные районы анклава, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Важное объявление для жителей кварталов Тель-аль-Хава, Ас-Сабра и Аз-Зейтун аль-Гарби в городе Газа. ЦАХАЛ сообщает вам о необходимости срочно эвакуироваться в целях сохранения вашей безопасности», — приводит ТАСС слова Эдри в его аккаунте в соцсети X.

Он отметил, что необходимо выбираться в южную часть сектора по дороге Салах эд-Дин.

Ранее индонезийский лидер Джоко Видодо призвал президента США Джо Байдена обеспечить перемирие в секторе Газа и остановить зверства.

Также Белый дом призвал Израиль соблюдать правила ведения войны.