МИД КНДР: США потворствуют массовым убийствам мирного населения в секторе Газа

Глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су заявил в интервью ЦТАК, что США потворствуют массовым убийствам гражданского населения в секторе Газа.

«Также они на Ближнем Востоке поощряют и поддерживают неизбирательные военные удары по сектору Газа», — передаёт его слова РИА Новости. По словам Чо Чхоль Су, Вашингтон покрывает массовые убийства Израилем гражданского населения, ссылаясь на «право на самооборону». Ранее индонезийский лидер Джоко Видодо призвал президента США Джо Байдена обеспечить перемирие в секторе Газа и остановить зверства. Также Белый дом призвал Израиль соблюдать правила ведения войны.