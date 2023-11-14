Сийярто заявил, что новые санкции ЕС не касаются атомной энергетики России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предварительный проект 12-го пакета санкций Европейского союза в отношении России не содержит ограничений против российской атомной энергетики.

Об этом венгерский дипломат сказал в ходе пресс-конференции с главой российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

«Те предварительные предложения, о которых мы на данный момент знаем, не содержат санкций против ядерной промышленности», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против атомной сферы России.

Ранее Сийярто заявил, что Европейская комиссия представит 12-й пакет антироссийских санкций на этой неделе.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 12-й пакет антироссийских санкций расширит чёрный список в отношении отдельных граждан, а также затронет экспорт алмазов.