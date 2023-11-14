HRW призвала изучать удары Израиля по больницам в Газе как военные преступления

Организация Human Rights Watch призвала расследовать удары Израиля по больницам в Газе как военные преступления.

«Повторяющиеся и очевидно незаконные атаки израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт далее разрушают систему здравоохранения Газы и должны быть расследованы как военные преступления», — цитирует заявление РИА Новости.

Правозащитники также призвали США, Британию и другие страны Запада прекратить поставки оружия в Израиль и потребовать от него восстановления электро- и водоснабжения анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.