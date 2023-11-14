Армия Израиля заявила о нанесении удара по лагерю военно-морских сил ХАМАС
- AP
- © Leo Correa
«Ночью солдаты ВМС Израиля нанесли удар по военному лагерю, используемому военно-морскими силами ХАМАС для тренировок и хранения оружия», — говорится в сообщении.
Также в израильской армии заявили, что за день нанесли удары по 200 объектам.
Ранее индонезийский лидер Джоко Видодо призвал президента США Джо Байдена обеспечить перемирие в секторе Газа и остановить зверства.
Также Белый дом призвал Израиль соблюдать правила ведения войны.