Армия Израиля заявила о нанесении удара по лагерю военно-морских сил ХАМАС

Израильские военные нанесли удар по лагерю, который использовался военно-морскими силами движения ХАМАС для тренировок и хранения оружия, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ночью солдаты ВМС Израиля нанесли удар по военному лагерю, используемому военно-морскими силами ХАМАС для тренировок и хранения оружия», — говорится в сообщении.

Также в израильской армии заявили, что за день нанесли удары по 200 объектам.

Ранее индонезийский лидер Джоко Видодо призвал президента США Джо Байдена обеспечить перемирие в секторе Газа и остановить зверства.

Также Белый дом призвал Израиль соблюдать правила ведения войны.