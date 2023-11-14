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Армия Израиля заявила о нанесении удара по лагерю военно-морских сил ХАМАС

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Израильские военные нанесли удар по лагерю, который использовался военно-морскими силами движения ХАМАС для тренировок и хранения оружия, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия Израиля заявила о нанесении удара по лагерю военно-морских сил ХАМАС
  • AP
  • © Leo Correa

«Ночью солдаты ВМС Израиля нанесли удар по военному лагерю, используемому военно-морскими силами ХАМАС для тренировок и хранения оружия», — говорится в сообщении.

Также в израильской армии заявили, что за день нанесли удары по 200 объектам.

Ранее индонезийский лидер Джоко Видодо призвал президента США Джо Байдена обеспечить перемирие в секторе Газа и остановить зверства.

Также Белый дом призвал Израиль соблюдать правила ведения войны.

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