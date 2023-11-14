Армия Израиля заявила об обнаружении туннеля ХАМАС в мечети в секторе Газа
- AP
- © Ohad Zwigenberg
«Бойцы ЦАХАЛ обнаружили туннель, расположенный в мечети в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что истребители и вертолёты ЦАХАЛ нанесли удары по террористической ячейке, запускавшей противотанковые ракеты.
Ранее индонезийский лидер Джоко Видодо призвал президента США Джо Байдена обеспечить перемирие в секторе Газа и остановить зверства.
Также Белый дом призвал Израиль соблюдать правила ведения войны.