Армия Израиля заявила об обнаружении туннеля ХАМАС в мечети в секторе Газа

Израильские военные обнаружили туннель движения ХАМАС в мечети в секторе Газа, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Бойцы ЦАХАЛ обнаружили туннель, расположенный в мечети в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители и вертолёты ЦАХАЛ нанесли удары по террористической ячейке, запускавшей противотанковые ракеты.

Ранее индонезийский лидер Джоко Видодо призвал президента США Джо Байдена обеспечить перемирие в секторе Газа и остановить зверства.

Также Белый дом призвал Израиль соблюдать правила ведения войны.