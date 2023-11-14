РИА Новости: Турция не видит поддержки Запада в урегулировании ситуации в Газе

Турция пока не видит содействия Запада посредническим усилиям Анкары для урегулирования ситуации в Газе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице.

«Содействия Запада мы не видим. Наоборот, мы видим поддержку агрессора», — заявил собеседник.

По словам источника, западные страны никак не поддерживают стремление Турции усадить стороны за стол переговоров и оказать посредничество в процессе по обмену заложниками.

Отмечается, что предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин «прояснит ситуацию».

Ранее Эрдоган назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.