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РИА Новости: Турция не видит поддержки Запада в урегулировании ситуации в Газе

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Турция пока не видит содействия Запада посредническим усилиям Анкары для урегулирования ситуации в Газе.
РИА Новости: Турция не видит поддержки Запада в урегулировании ситуации в Газе
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице.

«Содействия Запада мы не видим. Наоборот, мы видим поддержку агрессора», — заявил собеседник.

По словам источника, западные страны никак не поддерживают стремление Турции усадить стороны за стол переговоров и оказать посредничество в процессе по обмену заложниками.

Отмечается, что предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин «прояснит ситуацию».

Ранее Эрдоган назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.

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