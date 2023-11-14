РИА Новости: Турция не видит поддержки Запада в урегулировании ситуации в Газе
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице.
«Содействия Запада мы не видим. Наоборот, мы видим поддержку агрессора», — заявил собеседник.
По словам источника, западные страны никак не поддерживают стремление Турции усадить стороны за стол переговоров и оказать посредничество в процессе по обмену заложниками.
Отмечается, что предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин «прояснит ситуацию».
Ранее Эрдоган назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.