Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР.

«По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших позиций», — рассказала сотрудник спецслужб.

Отмечается, что иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными.

Ранее в Politico заявили, что французы приучают ВСУ к «запаху смерти» при помощи трупов животных.

Также в Economist отметили, что Киев потерял убитыми и ранеными 190 тыс. солдат с начала конфликта.