РИА Новости: инструкторы НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР.
«По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших позиций», — рассказала сотрудник спецслужб.
Отмечается, что иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными.
Ранее в Politico заявили, что французы приучают ВСУ к «запаху смерти» при помощи трупов животных.
Также в Economist отметили, что Киев потерял убитыми и ранеными 190 тыс. солдат с начала конфликта.