RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: инструкторы НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине

Короткая ссылка
Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР.

«По последним данным, участились случаи, что собак используют для подрыва наших позиций», — рассказала сотрудник спецслужб.

Отмечается, что иностранные специалисты работали как с породистыми собаками, так и с беспородными животными.

Ранее в Politico заявили, что французы приучают ВСУ к «запаху смерти» при помощи трупов животных.

Также в Economist отметили, что Киев потерял убитыми и ранеными 190 тыс. солдат с начала конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить