Economist: Киев потерял убитыми и ранеными 190 тысяч солдат с начала конфликта

Власти Соединённых Штатов оценили общие потери украинской армии с начала конфликта с Россией в 190 тыс. бойцов убитыми и ранеными.

Об этом говорится в публикации британского издания The Economist.

«Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тыс. украинских солдат погибли в ходе войны», — написал автор статьи.

По данным Вашингтона, ещё 120 тыс. военнослужащих получили ранения во время боестолкновений с российскими войсками.

Также указывается, что из-за больших потерь рабочие места в «мужских» отраслях замещаются женщинами. В издании прогнозируют продолжение данной тенденции и после завершения конфликта.

Ранее французская газета Libération написала, что ВСУ лишились 200 тыс. военнослужащих с начала СВО.