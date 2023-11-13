Французские военные приучают украинских солдат, проходящих подготовку во Франции, к «запаху смерти» при помощи трупов животных.

Об этом пишет Politico со ссылкой на французских офицеров.

Уточняется, что таким образом Франция ответила на просьбу киевских властей подготовить солдат к суровым условиям боя.

«В траншеях разбросаны туши мёртвых животных, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти», — пишет портал.

Также французские войска предпринимают внезапные ночные атаки в рамках подготовки украинцев.

Ранее украинский военнопленный, который добровольно сдался российским войскам на Купянском направлении, рассказал военному корреспонденту RT Александру Симонову, что в 42-й бригаде Вооружённых сил Украины командиры бьют подчинённых.