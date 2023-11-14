Times of Israel: Израиль поддерживает помощь Газе в пакете безопасности США

Израиль поддерживает включение гуманитарной помощи для сектора Газа в пакет безопасности США для Израиля и Украины, но при соблюдении некоторых условий.

Об этом пишет Times of Israel. «Израиль поддерживает включение президентом США Джо Байденом гуманитарной помощи для Газы в пакет национальной безопасности на $106 млрд», — указано в заявлении. При этом отмечается, что данная мера обусловлена тем, что помощь будет соответствовать конкретным критериям, которые Израиль обсуждает с законодателями США. По данным издания, это первые публичные оценки израильской стороной данного пакета помощи. Также Армия Израиля инициировала передачу инкубаторов больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Ранее сообщалось, что в США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны.