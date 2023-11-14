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Times of Israel: Израиль поддерживает помощь Газе в пакете безопасности США

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Израиль поддерживает включение гуманитарной помощи для сектора Газа в пакет безопасности США для Израиля и Украины, но при соблюдении некоторых условий.

Об этом пишет Times of Israel.

«Израиль поддерживает включение президентом США Джо Байденом гуманитарной помощи для Газы в пакет национальной безопасности на $106 млрд», — указано в заявлении.

При этом отмечается, что данная мера обусловлена тем, что помощь будет соответствовать конкретным критериям, которые Израиль обсуждает с законодателями США.

По данным издания, это первые публичные оценки израильской стороной данного пакета помощи.

Также Армия Израиля инициировала передачу инкубаторов больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны.

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