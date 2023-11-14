Армия Израиля инициировала передачу инкубаторов больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа

Армия обороны Израиля организовала передачу инкубаторов для недоношенных детей из одной из израильских больниц в палестинский медицинский центр «Аш-Шифа».

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Кроме того, в израильской армии подчеркнули, что ВС страны «остаются привержены своим моральным и профессиональным обязанностям в отношении гражданских лиц».

«Мы готовы сотрудничать с любой надёжной стороной-посредником, чтобы обеспечить передачу инкубаторов», — передаёт ТАСС.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США ждут, что действия Израиля в отношении больниц в Газе будут менее разрушительными.