В США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны
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В интервью телеканалу CNN он заявил, что не играет роль судьи.
«Я не собираюсь сидеть здесь и играть в судью или коллегию присяжных», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос ведущей о том, действуют ли израильские власти согласно правилам ведения войны.
3 ноября пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.
Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.