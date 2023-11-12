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В США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны.
В США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

В интервью телеканалу CNN он заявил, что не играет роль судьи.

«Я не собираюсь сидеть здесь и играть в судью или коллегию присяжных», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос ведущей о том, действуют ли израильские власти согласно правилам ведения войны.

3 ноября пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.

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