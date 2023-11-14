Салливан: Китай не поставлял России оружие для использования на Украине
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, последняя оценка США состоит в том, что Китай не поставлял России оружие в рамках конфликта на Украине.
Кроме того, Салливан оговорился, что данная оценка верна по состоянию на несколько дней назад, и пообещал перепроверить информацию.
6 июля российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал комичными «доказательства», которые предоставляют страны Запада о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани также заявил, что высказывания Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными.