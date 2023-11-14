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Салливан: Китай не поставлял России оружие для использования на Украине

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Вашингтон считает, что Пекин не поставляет оружие России для использования на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, последняя оценка США состоит в том, что Китай не поставлял России оружие в рамках конфликта на Украине.

Кроме того, Салливан оговорился, что данная оценка верна по состоянию на несколько дней назад, и пообещал перепроверить информацию.

6 июля российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал комичными «доказательства», которые предоставляют страны Запада о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани также заявил, что высказывания Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными.

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