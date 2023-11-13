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NYT: в Нью-Йорке умерла старшая сестра Дональда Трампа

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Умерла старшая сестра Дональда Трампа, судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри, ей было 86 лет, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
NYT: в Нью-Йорке умерла старшая сестра Дональда Трампа
  • AFP

Трамп-Бэрри скончалась рано утром в понедельник, 13 ноября, у себя дома в квартале Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке.

Газета не уточняет причину смерти.

В июле прошлого года в возрасте 73 лет умерла Ивана Трамп, первая супруга Дональда Трампа.

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