NYT: в Нью-Йорке умерла старшая сестра Дональда Трампа
Умерла старшая сестра Дональда Трампа, судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри, ей было 86 лет, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
- AFP
Трамп-Бэрри скончалась рано утром в понедельник, 13 ноября, у себя дома в квартале Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке.
Газета не уточняет причину смерти.
В июле прошлого года в возрасте 73 лет умерла Ивана Трамп, первая супруга Дональда Трампа.
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