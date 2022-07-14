Умерла первая жена Дональда Трампа

Ивана Трамп, первая супруга бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, скончалась в возрасте 73 лет.

Об этом информирует телеканал ABC News со ссылкой на семью.

Причины смерти не уточняются.

Ивана и Дональд Трамп были женаты с 1977 по 1992 год.

У них есть трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.

В мае занимавший пост советника президента США по национальной безопасности при Рональде Рейгане Роберт Макфарлейн умер в возрасте 84 лет.

В апреле американский политик Оррин Грант Хэтч, который дольше всех в истории проработал в сенате США, умер в возрасте 88 лет.