Умерла первая жена Дональда Трампа
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Об этом информирует телеканал ABC News со ссылкой на семью.
Причины смерти не уточняются.
Ивана и Дональд Трамп были женаты с 1977 по 1992 год.
У них есть трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.
В мае занимавший пост советника президента США по национальной безопасности при Рональде Рейгане Роберт Макфарлейн умер в возрасте 84 лет.
В апреле американский политик Оррин Грант Хэтч, который дольше всех в истории проработал в сенате США, умер в возрасте 88 лет.