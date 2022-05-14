WP: умер экс-советник президента США Роберт Макфарлейн

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Занимавший пост советника президента США по национальной безопасности при Рональде Рейгане Роберт Макфарлейн умер в возрасте 84 лет, сообщает The Washington Post со ссылкой на его сына.

Отмечается, что причиной смерти стало обострение заболевания лёгких.

24 апреля американский политик Оррин Грант Хэтч, который дольше всех в истории проработал в сенате, умер в возрасте 88 лет.

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