WP: умер экс-советник президента США Роберт Макфарлейн

Занимавший пост советника президента США по национальной безопасности при Рональде Рейгане Роберт Макфарлейн умер в возрасте 84 лет, сообщает The Washington Post со ссылкой на его сына.

Отмечается, что причиной смерти стало обострение заболевания лёгких. 24 апреля американский политик Оррин Грант Хэтч, который дольше всех в истории проработал в сенате, умер в возрасте 88 лет.