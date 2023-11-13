RT в Telegram
Подпишись

Власти Непала запретили TikTok в стране

Короткая ссылка
Власти Непала проинформировали о решении запретить в стране социальную сеть TikTok.
Власти Непала запретили TikTok в стране
  • Gettyimages.ru

«По итогам заседания кабмина было принято решение запретить китайское приложение, сославшись на его негативное влияние на социальную гармонию. Однако когда решение вступит в силу, пока неизвестно», — сообщает Kathmandu Post.

Ранее в интервью CBS News председатель комитета по разведке сената Марк Уорнер заявил, что Белый дом поддержал законопроект о запрете на использование TikTok.

24 марта координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не доверяет руководству соцсети TikTok, оно не переубедило американские власти, которые считают, что компания представляет угрозу для национальной безопасности США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить