Власти Непала запретили TikTok в стране

Власти Непала проинформировали о решении запретить в стране социальную сеть TikTok.

«По итогам заседания кабмина было принято решение запретить китайское приложение, сославшись на его негативное влияние на социальную гармонию. Однако когда решение вступит в силу, пока неизвестно», — сообщает Kathmandu Post.

Ранее в интервью CBS News председатель комитета по разведке сената Марк Уорнер заявил, что Белый дом поддержал законопроект о запрете на использование TikTok.

24 марта координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не доверяет руководству соцсети TikTok, оно не переубедило американские власти, которые считают, что компания представляет угрозу для национальной безопасности США.