Сенатор Уорнер: Белый дом поддержал законопроект о запрете на использование TikTok

Администрация американского лидера Джо Байдена поддерживает законопроект о возможности введения запрета на использование в США социальной сети TikTok, принадлежащей компании КНР ByteDance.

Об этом заявил в интервью CBS News председатель комитета по разведке сената Марк Уорнер.

«Я думаю, что Белый дом очень поддерживает этот законопроект», — сказал он.

Уорнер подчеркнул, что эта соцсеть не только несёт угрозу с точки зрения сохранности персональных данных пользователей в Соединённых Штатах, но и является способом информационного влияния на американцев со стороны Китая.

24 марта координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не доверяет руководству соцсети TikTok, оно не переубедило американские власти, которые считают, что компания представляет угрозу для национальной безопасности США.