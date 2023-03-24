В Белом доме заявили, что глава TikTok не убедил власти США в безопасности соцсети

Администрация Соединённых Штатов не доверяет руководству соцсети TikTok, оно не переубедило американские власти, которые считают, что компания представляет угрозу для национальной безопасности США. Об этом в эфире CNN сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Сам глава TikTok Чжоу Шоуцзы накануне на слушаниях в конгрессе США заявил, что соцсеть не контролируется китайским правительством, а все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании.

Кирби при этом заявил, что выступление Чжоу Шоуцзы не изменило отношения США к тому, что это приложение «так или иначе представляет вызов для национальной безопасности».

По словам американского чиновника, власти беспокоятся о проблеме передачи информации о пользователях в Пекин, пишет РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что администрация страны считает TikTok угрозой национальной безопасности США, с которой необходимо покончить.

По данным телеканала CNN, более половины штатов США запретили чиновникам использовать TikTok.