В Белом доме заявили, что глава TikTok не убедил власти США в безопасности соцсети
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Сам глава TikTok Чжоу Шоуцзы накануне на слушаниях в конгрессе США заявил, что соцсеть не контролируется китайским правительством, а все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании.
Кирби при этом заявил, что выступление Чжоу Шоуцзы не изменило отношения США к тому, что это приложение «так или иначе представляет вызов для национальной безопасности».
По словам американского чиновника, власти беспокоятся о проблеме передачи информации о пользователях в Пекин, пишет РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что администрация страны считает TikTok угрозой национальной безопасности США, с которой необходимо покончить.
По данным телеканала CNN, более половины штатов США запретили чиновникам использовать TikTok.