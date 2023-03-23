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Блинкен: администрация США рассматривает TikTok как угрозу нацбезопасности страны

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Администрация США считает социальную сеть TikTok угрозой национальной безопасности США, с которой необходимо покончить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: администрация США рассматривает TikTok как угрозу нацбезопасности страны
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

«Я считаю, что да, это так. С (этой угрозой. — RT) необходимо покончить тем или иным способом, и существуют различные методы, чтобы сделать это», — приводит РИА Новости слова Блинкена в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США.

Таким образом глава Госдепа ответил на вопрос, рассматривают ли в американской администрации TikTok как угрозу безопасности страны.

По данным телеканала CNN, ранее более половины штатов США запретили чиновникам использовать TikTok.

До этого уполномоченный американской Федеральной комиссии связи Брендан Карр заявил, что власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране.

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