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Уполномоченный американского регулятора призвал запретить TikTok в США

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Уполномоченный американской Федеральной комиссии связи Брэндан Карр заявил, что власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране.
Уполномоченный американского регулятора призвал запретить TikTok в США
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом он сказал интернет-порталу Axios.

«Не думаю, что есть какой-то другой путь, кроме запрета», — заявил порталу Карр.

Он выразил обеспокоенность по поводу того, что данные граждан США якобы передаются в Китай, и заявил о риске, что TikTok может использоваться для тайного влияния на политические процессы в Соединённых Штатах.

Вместе с этим в TikTok отметили, что Карр не участвует в конфиденциальных переговорах с властями США, связанных с социальной сетью.

«Уполномоченный Комиссии Карр не участвует в конфиденциальных переговорах с властями США, связанных с TikTok, и, по-видимому, выражает взгляды, не зависимые от его роли в качестве уполномоченного Комиссии связи. Мы уверены, что находимся на пути к достижению соглашения с властями США, которое удовлетворит все разумные соображения по национальной безопасности», — заявил порталу представитель TikTok.

В июне 2021 года президент США Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа, направленные против приложений TikTok и WeChat.

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