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Белый дом призвал конгресс США оперативно принять законопроект о запрете TikTok

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Белый дом призвал конгресс США оперативно принять законопроект, дающий американскому правительству право запретить TikTok, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы настроены на продолжение работы с демократами и республиканцами над этим законопроектом и призываем конгресс действовать оперативно, чтобы направить его на стол президента», — цитирует РИА Новости Салливана.

По его словам, законопроект предоставит Вашингтону инструменты для реагирования на угрозы национальной безопасности, исходящие от высокотехнологичных продуктов.

По данным телеканала CNN, ранее более половины штатов США запретили чиновникам использовать TikTok.

До этого уполномоченный американской Федеральной комиссии связи Брендан Карр заявил, что власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране.

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