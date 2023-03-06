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Американские сенаторы представят законопроект, позволяющий Байдену запретить TikTok

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В США анонсировали законопроект, позволяющий президенту страны Джо Байдену запретить ряд иностранных соцсетей, включая китайское приложение TikTok, заявил глава спецкомитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер.
Американские сенаторы представят законопроект, позволяющий Байдену запретить TikTok
  • Gettyimages.ru

«Они (ТikTok. — RT) берут данные у американцев, но не хранят их в безопасности. Что меня больше всего беспокоит насчёт TikTok, так это то, что это приложение может быть инструментом пропаганды», — цитирует Уорнера Bloomberg.

Он назвал законодательную инициативу «широким двухпартийным проектом» — законопроект разрабатывался Уорнером совместно с заместителем лидера Республиканской партии в сенате Джоном Тьюном.

По словам Уорнера, инициативу представят на этой неделе.

По данным телеканала CNN, ранее более половины штатов США запретили чиновникам использовать TikTok.

До этого уполномоченный американской Федеральной комиссии связи Брендан Карр заявил, что власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране.

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