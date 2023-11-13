RT в Telegram
Подпишись

Песков назвал тревожным для Запада знаком незнание Зеленского о терактах на СП

Короткая ссылка
Информация о том, что Владимир Зеленский мог быть не осведомлён о причастности украинских силовиков к терактам на «Северных потоках», является тревожным знаком, в том числе и для Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал тревожным для Запада знаком незнание Зеленского о терактах на СП
  • РИА Новости

Комментируя соответствующую информацию, официальный представитель Кремля заявил, что это может указывать на неподконтрольность киевскому режиму ситуации в стране.

«Потому что если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание», — заключил он.

Материал о причастности 48-летнего бывшего полковника Сил специальных операций ВСУ Романа Червинского к терактам на «Северных потоках» был опубликован The Washington Post 11 ноября. В нём говорится, что Червинский получал приказы от украинских чиновников, подотчётных главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному.

Ранее Песков высказался об украинских следах в диверсиях на «Северных потоках». По словам пресс-секретаря главы государства, такие следы появляются всё чаще.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить