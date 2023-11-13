Песков назвал тревожным для Запада знаком незнание Зеленского о терактах на СП

Информация о том, что Владимир Зеленский мог быть не осведомлён о причастности украинских силовиков к терактам на «Северных потоках», является тревожным знаком, в том числе и для Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя соответствующую информацию, официальный представитель Кремля заявил, что это может указывать на неподконтрольность киевскому режиму ситуации в стране.

«Потому что если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание», — заключил он.

Материал о причастности 48-летнего бывшего полковника Сил специальных операций ВСУ Романа Червинского к терактам на «Северных потоках» был опубликован The Washington Post 11 ноября. В нём говорится, что Червинский получал приказы от украинских чиновников, подотчётных главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному.

Ранее Песков высказался об украинских следах в диверсиях на «Северных потоках». По словам пресс-секретаря главы государства, такие следы появляются всё чаще.