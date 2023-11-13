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LD: ситуация на Западе и Ближнем Востоке поспособствует победе России

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Провал контрнаступления украинской армии, конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США способствуют достижению целей России.
LD: ситуация на Западе и Ближнем Востоке поспособствует победе России
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации статьи La Dépêche.

«В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что всё идёт к благоприятному для России исходу», — написал автор материала.

Указывается, что конфликт на Ближнем Востоке отвлёк внимание прессы от ситуации на востоке Европы, а американскому президенту Джо Байдену всё сложнее выделять финансирование для Украины в связи с противостоянием республиканцев в конгрессе.

Также растущее недовольство граждан США ставит под вопрос переизбрание Байдена в следующем году, а возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа также сыграет на руку России.

Ранее The Wall Street Journal написала, что новая фаза украинского конфликта опасна для Киева.

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