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WSJ: новая фаза украинского конфликта опасна для Киева

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Новый этап украинского конфликта является крайне опасным для Киева в связи с наращиванием Россией боевой мощи и производства военной техники.
WSJ: новая фаза украинского конфликта опасна для Киева
  • AP
  • © Libkos

Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы», — говорится в материале.

Как отметил автор статьи, Россия наладила производства большого числа ударных беспилотников, ракет и танков. Помимо этого, у Москвы имеются большие запасы оружия, а Киев сильно зависим от поставок Запада и испытывает дефицит снарядов и техники.

Ранее Bloomberg написало, что ЕС заявил о невозможности поставить Украине 1 млн снарядов до марта.

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