WSJ: новая фаза украинского конфликта опасна для Киева

Новый этап украинского конфликта является крайне опасным для Киева в связи с наращиванием Россией боевой мощи и производства военной техники.

Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы», — говорится в материале.

Как отметил автор статьи, Россия наладила производства большого числа ударных беспилотников, ракет и танков. Помимо этого, у Москвы имеются большие запасы оружия, а Киев сильно зависим от поставок Запада и испытывает дефицит снарядов и техники.

Ранее Bloomberg написало, что ЕС заявил о невозможности поставить Украине 1 млн снарядов до марта.