WSJ: новая фаза украинского конфликта опасна для Киева
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Об этом написала газета The Wall Street Journal.
«Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы», — говорится в материале.
Как отметил автор статьи, Россия наладила производства большого числа ударных беспилотников, ракет и танков. Помимо этого, у Москвы имеются большие запасы оружия, а Киев сильно зависим от поставок Запада и испытывает дефицит снарядов и техники.
Ранее Bloomberg написало, что ЕС заявил о невозможности поставить Украине 1 млн снарядов до марта.