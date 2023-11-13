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В Пентагоне заявили о необходимости диалога между военным руководством США и КНР

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о необходимости диалога между военным руководством США и Китая для предотвращения кризисов.
В Пентагоне заявили о необходимости диалога между военным руководством США и КНР
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, очень важно иметь возможность поддерживать контакт, чтобы суметь предотвратить выход кризисов из-под контроля», — цитирует его ТАСС.

Ранее помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер заявил, что обрывочные контакты с Пекином не заменят полноценного общения на уровне руководств США и Китая, включая их лидеров.

Он назвал сотрудничество двух стран на уровне министерств обороны эпизодическим.

Также стало известно, что США зафиксировали интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии.

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