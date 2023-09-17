В Белом доме заявили, что Китай готов к восстановлению военных контактов с США

Соединённые Штаты зафиксировали интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии. Об этом сообщила высокопоставленная представительница американской администрации.

Она подчеркнула, что Вашингтон усиленно работает над восстановлением ряда военных контактов.

«Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они (Китай. — RT) проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс», — приводит РИА Новости слова американской чиновницы.

Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил, что тайваньский вопрос является красной чертой в отношениях между США и Китаем.