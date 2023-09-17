В Белом доме заявили, что Китай готов к восстановлению военных контактов с США
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Она подчеркнула, что Вашингтон усиленно работает над восстановлением ряда военных контактов.
«Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они (Китай. — RT) проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс», — приводит РИА Новости слова американской чиновницы.
Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил, что тайваньский вопрос является красной чертой в отношениях между США и Китаем.