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В Белом доме заявили, что Китай готов к восстановлению военных контактов с США

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Соединённые Штаты зафиксировали интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии. Об этом сообщила высокопоставленная представительница американской администрации.
В Белом доме заявили, что Китай готов к восстановлению военных контактов с США
  • Gettyimages.ru
  • © cbarnesphotography

Она подчеркнула, что Вашингтон усиленно работает над восстановлением ряда военных контактов.

«Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они (Китай. — RT) проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс», — приводит РИА Новости слова американской чиновницы.

Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил, что тайваньский вопрос является красной чертой в отношениях между США и Китаем.

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