Глава МИД КНР: тайваньский вопрос — красная черта в отношениях Китая и США
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Об этом сообщается на сайте китайского МИД.
«Тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях КНР и США, которую нельзя пересекать», — сказано в заявлении.
Соединённые Штаты должны соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике и выполнить обязательства не поддерживать независимость Тайваня, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
23 августа американский Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.
Газета Global Times сообщала, что в Китае не ограничатся лишь заявлениями в ответ на обещания США предоставить Тайваню военную помощь — Вашингтон пересёк красную линию.