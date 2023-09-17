Глава МИД КНР: тайваньский вопрос — красная черта в отношениях Китая и США

Глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с помощником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил, что тайваньский вопрос является красной чертой в отношениях между США и Китаем.

Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

«Тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях КНР и США, которую нельзя пересекать», — сказано в заявлении.

Соединённые Штаты должны соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике и выполнить обязательства не поддерживать независимость Тайваня, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

23 августа американский Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

Газета Global Times сообщала, что в Китае не ограничатся лишь заявлениями в ответ на обещания США предоставить Тайваню военную помощь — Вашингтон пересёк красную линию.