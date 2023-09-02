GT: КНР не ограничится словами в ответ на обещания США военной помощи Тайваню

В Китае не ограничатся лишь заявлениями в ответ на обещания США предоставить Тайваню военную помощь — Вашингтон пересёк красную линию.

В материалах китайской газеты Global Times отмечается, что США нарочно провоцируют Китай. При этом руководство КНР не исключает возможного применения силы, что будет только мерой противодействия иностранному вмешательству.

«Сильное недовольство и решительная оппозиция Китая очевидны, но ответ Китая на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться простыми заявлениями», — отметили журналисты.

Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

Также тайваньская газета Liberty Times Net писала, что Вашингтон поставит Тайбэю первую партию танков Abrams, в составе которой будет находиться 38 боевых машин, в 2024 году.