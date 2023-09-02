Узнать больше

GT: КНР не ограничится словами в ответ на обещания США военной помощи Тайваню

Короткая ссылка
В Китае не ограничатся лишь заявлениями в ответ на обещания США предоставить Тайваню военную помощь — Вашингтон пересёк красную линию.

В материалах китайской газеты Global Times отмечается, что США нарочно провоцируют Китай. При этом руководство КНР не исключает возможного применения силы, что будет только мерой противодействия иностранному вмешательству. 

«Сильное недовольство и решительная оппозиция Китая очевидны, но ответ Китая на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться простыми заявлениями», — отметили журналисты.

Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

Также тайваньская газета Liberty Times Net писала, что Вашингтон поставит Тайбэю первую партию танков Abrams, в составе которой будет находиться 38 боевых машин, в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить