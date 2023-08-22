Liberty Times Net: США отправят Тайваню первую партию танков Abrams в 2024 году

Вашингтон поставит Тайбэю первую партию танков Abrams, в составе которой будет находиться 38 боевых машин, в 2024 году.

Об этом говорится в публикации тайваньской газеты Liberty Times Net.

По данным издания, США передадут Тайваню ещё 42 танка в 2025 году, а завершающая партия из 28 Abrams будет отправлена в 2026 году. Вооружённые силы острова получат от Пентагона модификацию M1A2T.

Ранее МИД Китая заявил, что напряжённая обстановка в Тайваньском проливе вызвана действиями США.

Китайское Минобороны назвало военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела Китая.