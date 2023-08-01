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Минобороны КНР назвало военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела Китая

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Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй назвал военную помощь Вашингтона Тайваню грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

Об этом информирует РИА Новости.

В ведомстве заявили, что таким образом Вашингтон «наносит серьёзный ущерб» суверенитету и интересам безопасности Китая.

Кроме того, по словам Кэфэя, США «ставят под угрозу» мир и стабильность в Тайваньском проливе. 

«Мы выступаем категорически против этого и уже сделали США серьёзное представление», — отметили в Минобороны КНР.

Ранее посольство КНР назвало поставки оружия США Тайваню угрозой миру в регионе.

29 июля Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн.

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