Минобороны КНР назвало военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела Китая

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй назвал военную помощь Вашингтона Тайваню грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

Об этом информирует РИА Новости.

В ведомстве заявили, что таким образом Вашингтон «наносит серьёзный ущерб» суверенитету и интересам безопасности Китая.

Кроме того, по словам Кэфэя, США «ставят под угрозу» мир и стабильность в Тайваньском проливе.

«Мы выступаем категорически против этого и уже сделали США серьёзное представление», — отметили в Минобороны КНР.

Ранее посольство КНР назвало поставки оружия США Тайваню угрозой миру в регионе.

29 июля Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн.