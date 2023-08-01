Минобороны КНР назвало военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела Китая
Об этом информирует РИА Новости.
В ведомстве заявили, что таким образом Вашингтон «наносит серьёзный ущерб» суверенитету и интересам безопасности Китая.
Кроме того, по словам Кэфэя, США «ставят под угрозу» мир и стабильность в Тайваньском проливе.
«Мы выступаем категорически против этого и уже сделали США серьёзное представление», — отметили в Минобороны КНР.
Ранее посольство КНР назвало поставки оружия США Тайваню угрозой миру в регионе.
29 июля Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн.