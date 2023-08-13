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МИД КНР: напряжённость в Тайваньском проливе вызвана действиями США

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Причина кризиса в Тайваньском проливе заключается в попытках США использовать тайваньский вопрос против Китая.
МИД КНР: напряжённость в Тайваньском проливе вызвана действиями США
  • AP
  • © Mass Communication Specialist 1st Class Andre T. Richard/U.S. Navy

Об этом сообщили в МИД КНР.

«Факты вновь доказывают, что первопричиной сохраняющейся напряжённости в Тайваньском проливе является попытка тайваньских властей опираться на США в вопросе так называемой независимости и настойчивое стремление США использовать Тайвань для сдерживания Китая», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности нынешнего американского лидера Джо Байдена.

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