МИД КНР: напряжённость в Тайваньском проливе вызвана действиями США
- AP
- © Mass Communication Specialist 1st Class Andre T. Richard/U.S. Navy
Об этом сообщили в МИД КНР.
«Факты вновь доказывают, что первопричиной сохраняющейся напряжённости в Тайваньском проливе является попытка тайваньских властей опираться на США в вопросе так называемой независимости и настойчивое стремление США использовать Тайвань для сдерживания Китая», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности нынешнего американского лидера Джо Байдена.