МИД КНР: напряжённость в Тайваньском проливе вызвана действиями США

Причина кризиса в Тайваньском проливе заключается в попытках США использовать тайваньский вопрос против Китая.

Об этом сообщили в МИД КНР.

«Факты вновь доказывают, что первопричиной сохраняющейся напряжённости в Тайваньском проливе является попытка тайваньских властей опираться на США в вопросе так называемой независимости и настойчивое стремление США использовать Тайвань для сдерживания Китая», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за некомпетентности нынешнего американского лидера Джо Байдена.