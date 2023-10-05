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Пентагон: обрывочные контакты с Пекином не заменят общения лидеров КНР и США

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Соединённые Штаты считают, что обрывочные контакты с Пекином не заменят полноценного общения на уровне руководств США и Китая, включая их лидеров.
Пентагон: обрывочные контакты с Пекином не заменят общения лидеров КНР и США
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом заявил помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер.

«Мы не считаем, что состоявшиеся обрывочные контакты могут заменить устойчивый диалог и регулярное общение между нашими лидерами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ратнера, в течение последнего года контакты между Пекином и Вашингтоном по военной линии были «неактивны».

Он назвал сотрудничество двух стран на уровне министерств обороны эпизодическим.

Ранее стало известно, что США зафиксировали интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии.

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