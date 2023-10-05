Пентагон: обрывочные контакты с Пекином не заменят общения лидеров КНР и США
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Об этом заявил помощник главы Пентагона по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер.
«Мы не считаем, что состоявшиеся обрывочные контакты могут заменить устойчивый диалог и регулярное общение между нашими лидерами», — цитирует его РИА Новости.
По словам Ратнера, в течение последнего года контакты между Пекином и Вашингтоном по военной линии были «неактивны».
Он назвал сотрудничество двух стран на уровне министерств обороны эпизодическим.
Ранее стало известно, что США зафиксировали интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии.