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MWM: Израиль может не передать Финляндии системы ПВО «Праща Давида»

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Из-за конфликта в секторе Газа Израиль может не передать Финляндии в установленные сроки системы ПВО «Праща Давида», пишет журнал Military Watch.

«Способность Израиля доставить системы «Праща Давида» в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа», — говорится в материале.

Отмечается, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов для систем ПВО малой дальности.

В статье указывается, что израильская армия будет в немалой степени полагаться именно на системы «Праща Давида».

Ранее министерство обороны Израиля подписало с Финляндией договор о продаже республике системы противоракетной обороны «Праща Давида», сумма сделки составляет €317 млн.

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