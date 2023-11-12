Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» на €317 млн
- AP
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«Это одна из ведущих в мире систем перехвата современных угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолёты и дроны», — утверждает израильское министерство.
В октябре США объявили о контракте на $500 млн на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет (ПРР) повышенной дальности AARGM-ER.
Вместе с этим глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия после присоединения к НАТО не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.