Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» на €317 млн

Министерство обороны Израиля подписало с Финляндией договор о продаже республике системы противоракетной обороны «Праща Давида», сумма сделки составляет €317 млн.

«Это одна из ведущих в мире систем перехвата современных угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолёты и дроны», — утверждает израильское министерство.

В октябре США объявили о контракте на $500 млн на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет (ПРР) повышенной дальности AARGM-ER.

Вместе с этим глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия после присоединения к НАТО не намерена размещать на своей территории ядерное оружие.