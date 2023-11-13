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Увольняющийся директор Пентагона по аномалиям не исключил внеземной природы НЛО

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Уходящий в отставку директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик намекнул, что он не исключает возможности внеземного происхождения НЛО.

В интервью изданию Politico Киркпатрика спросили, реальны ли инопланетяне.

Он ответил, что лучшим результатом его работы было бы доказать существование инопланетян.

«Потому что, если мы не докажем существование инопланетян, то мы обнаружим признаки того, что другие люди что-то творят на нашем заднем дворе», — сказал учёный.

Киркпатрик добавил, что отсутствие инопланетных форм жизни во Вселенной является статистически маловероятным.

В феврале американский президент Джо Байден поручил создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО.

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