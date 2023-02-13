Кирби сообщил о поручении Байдена создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО
Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби отметил, что до Байдена никто из американских властей не пытался серьёзно изучить и объяснить феномен НЛО.
По его словам, которые приводит РИА Новости, нынешний президент принял решение это изменить.
При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти не видят внеземной активности в ситуации со сбитыми воздушными объектами.
Ранее глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Хёрк не исключил, что сбитые воздушные объекты могли иметь внеземное происхождение.