В Белом доме заявили, что не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти не видят внеземной активности в ситуации со сбитыми воздушными объектами над Соединёнными Штатами и Канадой.

AP

«Нет указаний на инопланетян или внеземную активность в контексте сбитых объектов», — цитирует её РИА Новости. Ранее глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Хёрк не исключил, что сбитые воздушные объекты могли иметь внеземное происхождение. Помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон сообщила, что США усилили слежку за воздушным пространством после инцидента с аэростатом КНР.