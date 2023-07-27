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Первые слушания о существовании НЛО прошли в конгрессе США

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Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в Конгрессе США заявил, что Соединённые Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО.

Об этом информирует ТАСС.

Граш отметил, что в Вашингтоне о существовании «внеземной» активности знают с 1930-х годов.

При этом экс-сотрудника спросили, известно ли ему о контактах американского правительства с «внеземным разумом», на что он отказался отвечать.

По словам Граш, он не может говорить об этом вопросе на открытых слушаниях ввиду конфиденциальности. 

Ранее американский президент Джо Байден поручил создать межведомственную группу для анализа феномена НЛО.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на связь сообщений властей США об НЛО и выборах президента.

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